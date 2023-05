Fluxo da Vida

Fazer o que gostamos é diferente de fazer aquilo que precisamos fazer, mas fazer o que gostamos quando precisamos fazer aquilo é uma das coisas mais realizadoras para o ser humano.

Quando fazemos aquilo que gostamos, ao mesmo tempo juntamos prazer, lazer, entretenimento e produção, encontramos a situação ideal da existência. Essa situação ideal já está sendo estudada por cientistas e já existe, inclusive, uma denominação para isso. Quando o trabalho vira lazer e quando a vida segue em um estado de harmonia, onde se ganha dinheiro fazendo o que se gosta e aquilo que gera alegria, alguns especialistas chamam essa sensação de “fluxo”.

Esportistas, pintores, músicos, poetas e outras tantas profissões que envolvem as artes, já possuem uma certa proximidade com esse estado, pois são profissões que estão mais perto do lúdico e, de certa forma, mais longe dos espinhos e das dificuldades do cotidiano.

Não que seja fácil a vida de um artista, mas a possibilidade de imaginar e ludibriar a dureza da verdade acaba por criar condições de uma relação mais leve e também mais alegre, já que o ânimo precisa de oxigênio, liberdade e sutileza, quando muitas profissões são pesadas, densas e introvertidas.

O relaxamento pode ajudar a criar esse estado de fluxo que, conforme falam os cientistas, é baseado na inteligência emocional. Segundo Daniel Goleman Ph.D. em psicologia, “no fluxo as emoções são não apenas contidas e dirigidas, mas positivas, energizadas e alinhadas com a tarefa que está sendo realizada”.

Fala, ainda que “fluir é uma experiência gloriosa e o sinal característico do fluxo é uma sensação de alegria espontânea, e mesmo de êxtase. Por ser tão bom, é intrinsecamente compensador. É um estado em que as pessoas ficam completamente absortas no que estão fazendo, dando atenção exclusiva à tarefa, a consciência em fusão com os atos. Na verdade, pensar demais no que está acontecendo causa interrupção do fluxo”.

Poucas pessoas conseguem viver dessa forma, em estado de fluxo. Na verdade, pouquíssimas pessoas possuem esse privilégio de trabalhar com aquilo que gostam, ganhar dinheiro e se divertir no mesmo tempo.

Mas somente de sabermos que existe essa possibilidade e que, treinando a mente e construindo hábitos mais direcionados para esse objetivo, podemos aumentar nossa chance de felicidade e realização. Já é uma boa notícia para a humanidade.

Viver em estado de fluxo pode ser, num futuro não muito distante, uma forma de construirmos uma nova realidade social onde as pessoas irão reclamar menos da vida e se realizar mais no trabalho e nas tarefas do cotidiano.

Goleman escreve em seu livro Inteligência Emocional que “ver alguém em fluxo dá a impressão de que o difícil é fácil: o auge ou o desempenho parece natural e banal. Essa impressão é paralela ao que se passa no cérebro, onde o paradoxo semelhante se repete: as mais desafiantes tarefas são executadas com um dispêndio mínimo de energia mental”.