Festival de Cinema de Três Passos recebe 503 inscrições de filmes de todo o Brasil e de 8 países

No dia 12 de julho encerraram as inscrições para a 6ª edição do Festival de Cinema de Três Passos (FCTP). E o resultado foi muito positivo. De acordo com a organização do festival, 503 curtas-metragens foram inscritos, envolvendo realizadores de 152 cidades de 23 estados brasileiros e Distrito Federal, e de 12 cidades de oito países estrangeiros: Espanha, EUA, França, Itália, Noruega, México, Peru, Portugal.

“Os números ressaltam o alcance do festival e o seu reconhecimento como evento cultural agregador, que acolhe a diversidade de vozes presentes em obras representativas de diferentes grupos sociais, nas quais a interação de muitas visões de mundo e controversas no seu interior, apresentam ideias que dialogam com a realidade e possibilitam o debate”, afirma o coletivo organizador do evento.

Com as inscrições encerradas, segue o trabalho da equipe que integra a curadoria desta edição, que tem a tarefa de avaliar todos os filmes inscritos. A relação dos curtas selecionados será divulgada no dia 10 de setembro, através do site www.cinematrespassos.com.br e pela página do festival no Facebook: facebook.com/festivaldecinemadetrespassos

O FCTP é promovido e realizado em parceria entre Movimento Pró-Arte, Prefeitura Municipal e Coletivo do FCTP. O festival acontecerá de 7 a 11 de novembro de 2023, no Cine Globo, em Três Passos, com acesso gratuito para o público.

Folha Popular – Com informações da Rádio Alto Uruguai e do Movimento Pró-Arte/Coletivo FCTP