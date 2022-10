Feicap será aberta na próxima quinta-feira

Acontece nesta próxima quinta-feira, 06, a tão esperada abertura oficial da 16ª edição da FEICAP – Feira Exposição Industrial, Comercial e Agropecuária de Três Passos, que acontecerá entre os dias 06 a 12 de outubro. O evento se realizará no Centro de Eventos do CTG Missioneiro dos Pampas, a partir das 19 horas e contará com a presença de autoridades, patrocinadores, expositores, empresários e público em geral e terá a apresentação da Orquestra Jovem Santa Rosa.

Depois de mais de um ano de intenso trabalho e desenvolvimento em diferentes frentes, o Parque Egon Júlio Goelzer, onde é realizada a feira, está pronto para receber o público que aguarda por uma nova edição desde 2019, e espera superar o número de 80 mil visitantes da última edição.

A FEICAP de 2022 surge como o maior evento multissetorial da Região Celeiro, com diversas programações especiais, um parque totalmente reestruturado e muitas novidades, trazendo sempre a força e magnitude do Comércio, Serviços e da Agropecuária da nossa região.