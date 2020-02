Facção criminosa é alvo de ação contra o tráfico

A facção criminosa Os Manos é o alvo da operação Armagedon deflagrada no começo da manhã desta quarta-feira pela Polícia Civil na região do Vale do Rio dos Sinos. A ação, coordenada pela DP de Sapiranga, já resultou em 22 presos até o momento.

Cerca de 260 agentes cumprem 90 ordens judiciais, sendo 52 mandados de busca e apreensão e outros 38 mandados de prisão preventiva, nos municípios de Sapiranga, Novo Hamburgo e Nova Hartz.

O objetivo é combater os crimes de narcotráfico e associação para o tráfico de drogas praticados pela organização criminosa. As investigações começaram a partir da análise de material apreendido em ações prévias que ocorreram no segundo semestre do ano passado. Houve então a identificação dos envolvidos.