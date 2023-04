Escolas recebem proteção da Brigada Militar em todo o Rio Grande do Sul

m um vídeo divulgado nessa segunda-feira, o comandante-geral da corporação, coronel Cláudio dos Santos Feoli, destacou que a Secretaria de Segurança Pública do Estado tem trabalhado de maneira transversal com a Secretaria Estadual de Educação e com o Ministério Público do Rio Grande do Sul para que “possamos monitorar as possíveis ameaças contra as escolas”. Segundo ele, as áreas de inteligência “monitoram as redes sociais e todas as possíveis manifestações em aplicativos”.

O coronel Cláudio dos Santos Feoli orientou as pessoas para que “não divulguem ameaças que, via aplicativo, podem trazer pânico público”. Ele lembrou ainda que o canal de denúncias continua sendo os telefones 190 e 181, além de ressaltar a importância da aproximação com os policiais militares para que “nós tenhamos uma rede de proteção coletiva” e “uma segurança efetiva para toda a população”.

Fonte: Correio do Povo