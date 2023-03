Equipe se prepara para receber o Caxias

A semana colorada é focada no jogo de volta da semifinal do Gauchão. A equipe tem vários dias de preparação pela frente para ajustar todos os detalhes para enfrentar o Caxias no estádio Beira-Rio. A partida está marcada para domingo (26/3), às 18h.

O treinamento desta quarta-feira (22/3), no CT Parque Gigante, foi no turno da manhã. Os jogadores foram ao gramado e realizaram trabalhos técnicos de posse de bola, além de exercícios de ataque contra defesa e construção ofensiva. Para o confronto com o Caxias, o treinador Mano Menezes não poderá contar com Renê e Mário Fernandes, que estão lesionados.

Com o resultado de 1 a 1 no jogo de ida no Centenário, o Clube do Povo pode conquistar a classificação com uma vitória simples em casa. Outro empate leva o confronto para as penalidades máximas.

A torcida colorada – novamente – será um jogador a mais em campo, empurrando a equipe rumo à final do Gauchão. Sócios (as) têm promoção de ingressos para a partida no fim de semana.

Fonte: Internacional – Foto: Ricardo Duarte