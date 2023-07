Equipe do “Papo de Responsa” da 22ª Região Policial” visita Escolas da Região Celeiro

A Polícia Civil (PC), durante a semana, de 25 a 30 de junho, através da equipe do “Papo de Responsa” da 22ª Região Policial, com sede em Três Passos, participou da Semana Estadual de Prevenção ao Uso Indevido de Drogas, promovida pelo Estado do Rio Grande do Sul.

Os policiais realizaram palestra em Tenente Portela, Três Passos, Miraguaí, Braga, Esperança do Sul, Vista Gaúcha, Tiradentes do Sul e São Martinho, desenvolvendo atividades em 13 escolas para um público estimado de 813 pessoas.

O “Papo de Responsa” é um programa de prevenção da Polícia Civil do RS, que tem como objetivo a interlocução com a sociedade, em especial os jovens e os adolescentes. Seu principal espaço de atuação é junto às escolas de ensino fundamental e médio, públicas ou privadas, na promoção de um papo, um diálogo descontraído sobre prevenção às drogas, violência, bullying, escolhidas de vida, papel do policial na sociedade, entre outros assuntos.

