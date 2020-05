ENTRAR ASSINE Índia registra temperatura de 50ºC

Nova Délhi, a capital da Índia, registrou esta semana as maiores temperaturas para o mês de maio em 18 anos e o termômetro superou 47 graus Celsius na terça-feira, anunciou o serviço de meteorologia. Perto de Nova Délhi, no estado vizinho de Rajasthan, a cidade de Churu registrou 50ºC.

A onda de calor que afeta o Noroeste da Índia deve prosseguir até pelo menos quinta-feira, de acordo com o serviço de meteorologia, devido aos ventos do secos sobre o centro do país. Os meses de maio e junho são normalmente quentes e secos na Índia, com temperaturas superiores aos 40ºC. O calor diminui progressivamente com a chegada da estação das chuvas em junho.

Até o momento não foram registradas mortes durante a onda de calor. De acordo com dados oficiais, 3.500 pessoas morreram em consequência das temperaturas elevadas entre 2015 e 2019. Nas últimas semanas, a Índia foi afetada pela pandemia do coronavírus, um ciclone devastador e uma praga de gafanhotos.