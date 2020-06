Empreendedores de Santa Rosa lançam Banco Digital

Uma dupla de empreendedores de Santa Rosa lançou neste mês um banco digital. O Yours Bank funciona a partir de um aplicativo, onde os pais podem depositar mesada digital para os filhos, que administram seu dinheiro através de um cartão.

Willian dos Santos, um dos sócios da empresa, lembra que é o primeiro cartão de pagamentos para adolescentes, com bandeira Visa. “O adolescente pode usar este cartão para compras em qualquer lugar do mundo, e também para compras via internet. É uma inovação para a família”.

Os pais têm o seu próprio aplicativo, onde conseguem transferir dinheiro para os filhos, a mesada. Ainda têm a possibilidade de criar tarefas que, se cumpridas, transfere mais dinheiro para os filhos. Os pais conseguem emitir extratos de gastos e bloquear o cartão, se necessário. Os filhos recebem a mesada na sua versão do aplicativo, além de um cartão com a bandeira Visa, para efetuar suas compras. Eles também cumprem as tarefas, simulam investimentos e apreendem a administrar o seu dinheiro.

Felipe Diesel, sócio do Yours Bank, destaca que o banco é uma forma de proporcionar praticidade para os pais e liberdade para os filhos. “O adolescente passa a ter autonomia para administrar o seu dinheiro, sem precisar pedir para os pais toda a vez que precisar comprar algo”. Além do aplicativo de mesada digital, o Yours Bank oferece no aplicativo e no site uma plataforma de conteúdo sobre educação financeira.

Para abrir uma conta no banco, o pai precisa preencher um formulário no site – www.yoursbank.com.br – e enviar um convite para o filho. Quando receber o convite, o filho deve finalizar o cadastro e aguardar a emissão do cartão. A mensalidade é R$ 9,90. O envio do cartão é grátis.