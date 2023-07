Educação fiscal e nota fiscal gaúcha são temas de palestras nas escolas em Tenente Portela

A Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Desporto (Smecd) e a Secretaria Municipal das Finanças (SMF) vêm ministrando palestras aos alunos do 1º ao 9º ano do Ensino Fundamental, Ensino Médio e Cursos Técnicos de escolas municipais e estaduais de Tenente Portela. As palestrantes são as servidoras Cassia Giacon, auditora fiscal de tributos municipais, e Dulcineia Salla Prochnow, coordenadora do projeto na Smecd.

Nelas são abordados temas como “A importância para a sociedade da arrecadação de tributos”, “O que são os tributos e onde são aplicados”, “O exercício da cidadania”, “O Programa Nota Fiscal Gaúcha e seus benefícios”. Para explorar estes assuntos são usados exemplos práticos do dia a dia e os alunos interagem no diálogo.

Durante a explanação é apresentado o Concurso de Educação Fiscal e NFG que é dividido nas modalidades: Desenho, Texto curto, Poema, Paródia e Infográfico relacionado ao tema onde podem participar alunos da Educação Infantil ao Ensino Médio. No momento, também é dialogado sobre a importância da população portelense em se cadastrar no Programa Nota Fiscal Gaúcha e indicar entidades para receber recursos, pois, de acordo com as palestrantes, nosso município possui apenas 4.988 pessoas cadastradas no programa.

O ciclo de palestras faz parte do Projeto de Educação Fiscal e Nota Fiscal Gaúcha “Cuidando do que é nosso”, que já está em seu terceiro ano e prevê várias ações, com o objetivo de sensibilizar a comunidade escolar e demais munícipes portelenses para melhorar a arrecadação e construção cidadã (direitos e deveres), bem como a criação de atividades que deem a oportunidade para a sociedade participar da gestão pública através de suas representações locais.As escolas participam do projeto desenvolvendo ações pedagógicas nos educandários, fomentando o cadastro no Programa NFG e fazendo a arrecadação de notas fiscais com CPF.

As escolas serão premiadas conforme a arrecadação e cadastros realizados. O desenvolvimento destas ações na área da Educação e Finanças tem como finalidade tornar os munícipes capazes de compreender a função social dos tributos, entender a importância de acompanhar a aplicação dos recursos públicos e estar motivado para o exercício da cidadania plena.

Folha Popular: Com informações da Smecd