Edital para cadastramento de entidades está aberto no Fórum de Tenente Portela

Foi publicado na segunda-feira, 22, pelo Poder Judiciário de Tenente Portela, o edital de cadastramento de entidades para habilitação e recebimento de valores oriundos das penas pecuniárias que serão destinados nos próximos meses.

Os recursos, depositados em conta judicial por réus em processos criminais, são destinados anualmente a entidades públicas ou privadas com fim social e conveniadas ou de caráter essencial à segurança pública, educação e saúde.

As entidades que tiverem interesse em se cadastrar devem entrar em contato com o Fórum de Tenente Portela, por mensagem pelo WhatsApp 55 99718 3742 ou pessoalmente, e solicitar cópia do edital para providenciarem os documentos necessários. O prazo para apresentação dos documentos encerra em 21 de junho.

Folha Popular