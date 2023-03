Edegar Pretto é nomeado presidente da Conab

O ex-deputado gaúcho Edegar Pretto (PT) foi nomeado nesta terça-feira (21), em Brasília, o novo presidente da Companhia Nacional de Abastecimento (Conab). Pretto recebeu ainda em janeiro o convite do presidente Lula e do ministro do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar (MDA), Paulo Teixeira, para comandar a companhia, mas o cargo ainda vinha sido pleiteado por setores do agronegócio.

Terceiro lugar na disputa pelo governo do Rio Grande do Sul em 2022, Pretto foi deputado estadual por três mandatos. Após assinar o termo de nomeação, destacou que a Conab é a maior companhia de abastecimento da América Latina, com quase 3,5 mil servidores e com presença em todos os estados da federação.

“Eu quero agradecer de todo o coração ao presidente Lula por ter delegado a mim esta grandiosa tarefa de colocar em prática um dos seus maiores compromissos, que é garantir viabilidade econômica a todos os agricultores do Brasil que optarem por produzir comida”, disse.

A nomeação de Pretto também dependia de mudanças nos critérios de elegibilidade para diretoria-executiva previstos no estatuto da Conab, que foram aprovadas na segunda-feira (20).

Formado em Gestão Pública, o novo presidente da Conab foi presidente da Assembleia Legislativa e teve como suas principais bandeiras enquanto deputado federal a defesa da agricultura, a produção de alimentos e o combate à fome. Ele também é ligado ao Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra (MST).

Nesta quarta (22), Pretto já estará na comitiva que desembarca em Pernambuco para o lançamento do novo Programa de Aquisição de Alimentos (PAA), que terá um investimento de R$ 500 milhões para todo o País.

Fonte: Sul 21