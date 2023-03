Dionilso Marcon destina R$ 150 mil para Tenente Portela

A saúde básica de Tenente Portela será contemplada com R$ 150 mil. O recurso é oriundo de emenda parlamentar do deputado federal Dionilso Marcon (PT). A informação foi repassada ao prefeito, Rosemar Sala, pelo vereador Eduardo Ferrari, responsável pela indicação, juntamente com o Partido dos Trabalhadores, de Tenente Portela.

O encontro ocorreu na tarde desta terça-feira, 21, no Gabinete, e teve ainda a presença do assessor do deputado Marcon, Ailton Croda; e do assessor do deputado Adão Preto, Paulo Faccioni. O portelense, Marcos Marcon, e a secretária de Políticas Estruturantes e Zeladoria, Salete Sala, também estiveram presentes.

A verba virá do Fundo Nacional de Saúde – FNS e deverá ser cadastrada a partir do dia 04 de abril para ser incluída no Orçamento Geral da União deste ano. O prefeito agradeceu o apoio das lideranças locais e em especial do parlamentar, que novamente demonstra seu compromisso com as demandas de Tenente Portela.

Fonte: Assessoria de Comunicação | Prefeitura de Tenente Portela