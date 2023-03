Diego Souza pretende antecipar a aposentadoria

Prestes a completar 38 anos em junho, Diego Souza está cogitando antecipar a sua aposentadoria. O contrato dele é válido até metade do ano, mas as fortes dores, sentidas após jogos e treinos, estão fazendo o centroavante trabalhar a ideia de parar após a disputa do Gauchão.

Sim, Diego Souza não está 100% e, apesar do contrato, tem tudo para pendurar as chuteiras em alguns dias. Ele deve estar à disposição do Renato na semifinal contra o Ypiranga, quem sabe na final e depois comunicar que irá parar.

Isso vai obrigar a direção gremista a ir para o mercado de transferências. Afinal, só ficaria o Suárez como camisa 9. O mais perto de um centroavante seria o Galdino. Por isso, terão que contratar. Não tem jeito.

Fonte: JB – João Batista Filho – Foto Lucas Uebel/Grêmio