Dez pessoas são presas em operação policial em Barra do Guarita

A Operação Sicário que está ocorrendo na manhã de hoje, 06, e é deflagrada no combate a crimes de homicídio, contrabando e tráfico de drogas, ocorridos no município de Barra do Guarita, segue em andamento e já confirma a prisão de dez pessoas, apreesão de armas, dinheiro e drogas. Estão sendo cumpridos 29 mandados de busca e apreensão e 12 mandados de prisão.

Com apoio do 7° BPM a operação conta com 170 políciais, sendo 112 da Polícia Civil das delegacias da região de Santa Rosa, Três Passos, Carazinho, Santo Ângelo, Palmeira das Missões e Ijuí.

Segundo a Polícia Civil, no decorrer das investigações foi constatado que os suspeitos realizavam crimes de contrabando e tráfico de drogas. Além disso, muito dos homicídios cometidos teriam motivações pessoais. Até o momento, 10 pessoas foram presas e armas e drogas apreendidas.

Fonte: Sistema Província