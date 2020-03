Detentos tentam “contratação” de Ronaldinho para torneio interno

O talento e a fama de Ronaldinho ainda são motivos para fascinação de fãs, ainda que o ex-craque esteja vivendo uma situação delicada no Paraguai. Preso junto com o irmão Roberto de Assis Moreira, o ex-jogador tem sido alvo de “propostas” de detentos na penitenciária Agrupación Especializada para que participe de um torneio de futsal. A informação foi divulgada nesta quarta-feira pelo jornal ABC Color.

Além disso, Ronaldinho até teria prometido participar do torneio com um time de policiais que estão presos no local. Os times interessados na “contratação” do ex-meia-atacante são Villa Real, Pira Guasu, Halcones, Chacarita, Sport Spada, Sport Pitufo e Negro Cumbiero. De acordo com a publicação, ele deverá definir hoje em que equipe irá atuar.

O torneio tem duas categorias: a chamada libre, que permite a entrada de detentos de qualquer idade e a senior, para jogadores a partir de 35 anos.

A permanência de Ronaldinho na casa de detenção foi definida ainda nessa terça, quando o juiz Gustavo Amarilla decidiu pela manutenção da prisão preventiva justamente para evitar fuga do país e uma eventual obstrução na investigação referente ao suposto uso de documentos falsos.