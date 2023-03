Deputado federal Márcio Biolchi destina emendas para o município

Na quinta-feira, 9, esteve no Município de Vista Gaúcha a chefe de Gabinete do Deputado Biolchi, Crisiane Lohmann, acompanhada do assessor Diego Pacheco, em reunião com o prefeito municipal, Claudemir José Locatelli.

Durante a reunião foram confirmadas as autorizações para duas emendas parlamentares ao Município de Vista Gaúcha. De acordo com os assessores do deputado, o Município está autorizado a receber recursos para a aquisição de máquinas pesadas e implementos agrícolas no valor de R$ 465.000,00, quantia destinada para aquisição de retroescavadeira, atendendo o compromisso assumido por Biolchi com os munícipes locais.

Outra emenda, no valor de R$ 293.813,00, será destinada para ações de apoio à Política Nacional de Desenvolvimento Urbano voltadas à implantação e qualificação viária.

Para Locatelli, “essas emendas são fruto daquilo que foi proposto na campanha em 2022. Tínhamos certeza de que se a comunidade nos desse apoio os frutos seriam colhidos e quem ganharia seria a sociedade vistagauchense.”