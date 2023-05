Delegacias especializadas são porta de entrada para denúncias de crimes sexuais contra crianças e adolescentes

Crimes sexuais contra crianças e adolescentes acontecem, em sua maioria, em ambiente familiar, envolvendo pessoas queridas e da confiança da vítima. Este fator faz com que a denúncia se torne mais difícil. A Delegada Caroline Virgínia Bamberg Machado, Diretora da Divisão Especial da Criança e Adolescente da Polícia Civil, estima que apenas 10% dos casos cheguem às autoridades. Estar atento às mudanças bruscas de comportamento e denunciar casos suspeitos é o caminho para fazer frente a este crime silencioso.

As Delegacias são a porta de entrada para as ocorrências. Porto Alegre conta com quatro Delegacias de Proteção à Criança e ao Adolescente (DPCA), sendo uma unidade de pronto atendimento 24 horas, vinculadas à Divisão Especial da Criança e do Adolescente do Departamento Estadual de Proteção a Grupos Vulneráveis (DPGV). Três das DPCAs funcionam no Centro Integrado de Atendimento da Criança e Adolescente (CIACA), localizado na Av. Augusto de Carvalho, n° 2.000. No Interior, há 12 unidades especializadas. Mas a ocorrência também pode ser registrada em qualquer Delegacia de Polícia (DP).

Fluxo de atendimento – Chegada a denúncia, haverá uma verificação preliminar dos fatos. Havendo indícios de crime, é feito o registro e a DP passará à investigação. A vítima será encaminhada para perícias (física e psíquica) e oitiva através do Depoimento Especial. Em Porto Alegre, elas serão levadas ao Centro de Referência em Atendimento Infantojuvenil (CRAI), localizado no Hospital Materno Infantil Presidente Vargas, que é referência no assunto.

“Primamos por não ouvir aqui a vítima, para evitar a revitimização, e encaminhamos ao CRAI. Mas há casos em que é necessário ter uma conversa com a criança ou o adolescente. Quando isso acontece, temos profissionais capacitados aqui para fazer esta escuta especializada”, explica a Delegada Caroline. O CIACA conta com a Justiça Instantânea (JIN), tendo a presença do Judiciário, Ministério Público, Defensoria Pública, Polícia Civil e Instituto Geral de Perícias, facilitando o atendimento a crianças e adolescentes vítimas de maus-tratos, crimes sexuais e também ao jovem infrator com serviços reunidos em um mesmo local.

As vítimas geralmente chegam acompanhadas dos pais/responsáveis ou de conselheiros tutelares. A Delegada revela que os pais, no geral, são surpreendidos com a situação. “Muitos, por falta de conhecimento. 70% dos abusadores são pessoas bem próximas da família e não levantam qualquer suspeita. E há casos em que os pais sabem”, cita. “Os pedófilos são espertos, conseguem se aproximar das crianças sem levantar suspeita. É preciso ficar atento”.

Caroline Machado ressalta que é necessário observar os sinais de mudanças repentinas de comportamento dos jovens. “Você precisa estar atento se o seu filho mudou de comportamento. Se ele era extrovertido e passou a ficar fechado. Criança que começa a regredir, fazer xixi na cama, ficar irritada, não querer conversar. Quando há mudanças bruscas de comportamento, aparentemente sem motivo, é preciso estar atento aos sinais”.

Denuncie – A Lei Henry Borel leva o nome do menino de 4 anos, que foi morto em 2021, por hemorragia interna após espancamentos, no apartamento em que morava com a mãe o padrasto, no Rio de Janeiro. A nova legislação, que entrou em vigor no ano passado, estabelece o dever de denunciar a violência a qualquer pessoa que tenha conhecimento dela ou a presencie, seja por meio do Disque 100 da Ouvidoria Nacional de Direitos Humanos, ao Conselho Tutelar ou à autoridade policial. Por outro lado, exige medidas e ações para proteger o denunciante.

A Delegada exalta as novas medidas. “É importante as pessoas terem essa consciência. Nós precisamos que se façam as denúncias”, frisa. De acordo com a Delegada, a Polícia Civil recebe, em média, 1.200 denúncias em Porto Alegre, sobre todos os tipos de crimes envolvendo crianças e adolescentes (violência doméstica, negligência, maus tratos, cyberbullying, etc). “Mas a gente sabe que somente 10% chega ao nosso conhecimento. Esse número é muito maior. Por outro lado, cerca de 30% das denúncias se confirmam. Temos que verificar tudo. Quanto mais denúncias, maior a possibilidade de salvar alguém e de quebrar o ciclo de violência”.

Fique atento – Há sinais que podem ajudar você a identificar se uma criança ou adolescente sofre ou sofreu abuso, maus-tratos e/ou exploração sexual:

Apresenta marcas de agressão ou machucados

Tem dificuldades para sentar-se e andar

É agressiva, irritada ou machuca o próprio corpo (automutilação)

Está muito quieta, triste, medrosa ou chora com frequência, sem motivo aparente

Passou a ter dificuldade na alimentação (come pouco ou em excesso)

Passou a ter alterações de sono – dificuldade para dormir, pesadelos, etc

Mudou seu comportamento ou aparência sem explicação

Está desatenta ou desinteressada em atividades ou brincadeiras

Apresenta dificuldades de aprendizagem

Faz desenhos agressivos, que mostrem situações de medo ou cenas envolvendo questões sexuais

Evita ir a lugares ou encontrar alguma pessoa

Curiosidade sexual excessiva; interesse ou conhecimento súbito e não usual sobre questões sexuais

Representações e desenhos de órgãos genitais com detalhes e características além da capacidade de sua faixa etária. Toque e/ou manipulação constante dos órgãos genitais

Mudança de hábito alimentar, perda de apetite ou excesso de alimentação

Queda injustificada de frequência à escola

Dificuldade de concentração e de aprendizagem

Tendência a isolamento social

Frequentes fugas de casa

Evita contato físico

Fonte: PCRS /CIJRS