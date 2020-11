DE OLHO NA IDEIA – RECADO

Por: Felipe Santos

As urnas deram seu recado. As eleições municipais foram um indicativo de que a população está mais altiva do que em outros tempos, quando as lideranças eram vistas com mais respeito e credibilidade. Quando não havia mídias sociais, e a população possuía menos informações, as lideranças políticas eram mais efetivas e conduziam um maior número de eleitores.

A demonstração de que as lideranças políticas perderam parte da representatividade ficou evidente quando os três maiores partidos do município se aglutinaram, para manter o poder, e a população fez uma opção completamente contrária, frustrando a expectativa de uma boa parcela da elite política.

A reação popular deixou evidente que algumas atitudes não são toleradas, e que o povo está um pouco mais atento do que em outros momentos da história municipal. As urnas demonstraram que os eleitores não acreditaram em uma união pelo interesse público, mas entenderam que havia uma agregação de interesses privados com o intuito de tomar posse do poder.

A boa imagem administrativa, que vinha se construindo, sofreu um abalo fatal quando os representantes de diversos partidos criaram um consenso sem a aprovação popular. A resposta dos cidadãos foi enérgica quando o resultado veio à tona. As bases partidárias se sentiram traídas e não homologaram os acordos de cúpula, pois a reação deixou transparecer que a população considerou algumas estratégias inadmissíveis e antiéticas.

Entre essas estratégias, inadmissíveis, houve o murmúrio de que a democracia poderia estar sofrendo um ataque, que o poder político estaria sendo corrompido pelo poder econômico. Assim, a cidadania estaria sendo vilipendiada, corrompida e reduzida para um segundo plano.

A soberba também parece ter sido um dos critérios que ajudou a definir os rumos eleitorais. Existia uma energia de superioridade e uma convicção muito forte de que toda a estrutura dos maiores partidos era imbatível e, esmagadoramente, superior.

Provavelmente essa opressão tenha criado condições para a população se colocar na condição de oprimida, no intuito de dar significância ao voto e interferir no pleito.

A vitória da oposição, independentemente das pessoas escolhidas ou relegadas, nas condições que se deu, é uma grande demonstração de que os eleitores estão começando a se desprender da relação com o poder, e passando a perceber que não são meros coadjuvantes na política, mas atores das transformações sociais.

A população portelense deu um indício de que entrou em uma fase de autonomia política, tentando dar um grito de independência das velhas práticas políticas, embora se tenha conhecimento de que alguns candidatos ainda tenham usado dos velhos artifícios corruptos antidemocráticos e rasteiros, da compra de voto, da promessa de benefícios pessoais e do comprometimento da coisa pública para fins eleitoreiros.