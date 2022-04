Crédito do Sicoob SC/RS para energia renovável cresceu 140% em 2021

O Sicoob Central SC/RS juntamente com suas filiadas, trabalham com linhas comerciais e rurais para o apoio ao investimento em tecnologias de energia renovável, atendendo pessoa física, jurídica e produtor rural, tanto de pequeno, médio e grande porte.

Nos últimos anos a procura e liberação de crédito pelas cooperativas tem aumentado de forma significativa. De 2019 a 2021, o Sicoob liberou R$ 671,3 milhões – um crescimento de 222%. Foram R$ 139,9 milhões em 2019, outros R$ 220,5 milhões em 2020 e mais R$ 310,9 milhões em 2021.

Os prazos, taxas e valores financiados variam conforme enquadramento do tomador. O valor mínimo e máximo depende da capacidade do associado e do projeto apresentado. Mas pode chegar até 100% do valor demandado.

Atualmente o Sicoob dispõe de algumas linhas voltadas a projetos sustentáveis, sendo algumas delas direcionadas ao fomento de energia renovável, como o Fundo Clima, que financia até 60% do equipamento, com prazo máximo de 12 anos para pagamento; o Pronaf Bioeconomia, que financia até 100% do orçamento, com prazo máximo de 10 anos para pagamento; e o Inovagro, que financia 100% do orçamento, com prazo máximo de 10 anos para pagar.

Além disso, as cooperativas possuem linhas próprias para atender esses beneficiários com prazos e taxas diferenciadas. Procure uma cooperativa do Sicoob e receba mais informações.

Fonte: Sicoob Central SC/RS – Assessoria de Imprensa (com informações das Gerências de Negócios e de Agronegócios).