Corregedor-geral da Justiça e ouvidor do TJ visitam Comarcas de Tenente Portela e Três Passos

Na quarta-feira, 12, o corregedor-geral da Justiça, desembargador Giovanni Contti, e o ouvidor do TJRS, desembargador Altair de Lemos Júnior, seguiram a série de visitas pelas cidades-sedes de Comarcas do norte do Estado. Acompanhados pelos juízes-corregedores Bruno Massing de Oliveira e Alejandro Cesar Rayo Werlang, os magistrados visitaram as Comarcas de Tenente Portela e Três Passos.

O objetivo foi aproximar as instituições e Poderes Executivo e Legislativo Municipais do Judiciário gaúcho, bem como o diálogo sobre projetos e ações para qualificação da prestação jurisdicional.

Tenente Portela – Pela manhã, a comitiva iniciou a agenda de visitas em Tenente Portela. O corregedor Contti e o ouvidor Altair visitaram a Prefeitura, onde foram recepcionados pela procuradora-geral do Município, Simone de Moura Rosa Poerch, pela assessora jurídica, Simone Galli, e o vice-presidente da Câmara Municipal, Vereador Derli da Silva.

Após, realizaram reuniões com representantes da OAB e com servidores e o juiz diretor do Foro, Neimar Pedro Kaibers. A Comarca de Tenente Portela também abrange os municípios de Barra do Guarita, Derrubadas, Miraguaí e Vista Gaúcha.

Três Passos – Em seguida, realizaram visitas na Comarca de Três Passos. Na Prefeitura, o corregedor-geral da Justiça, desembargador Contti, e o ouvidor do TJ, desembargador Altair, foram recepcionados pelo vice-prefeito Rodrigo Ipê; pela secretária da administração,Cristiane Seibel, pela diretora de leis, Caroline Vüg, pelo procurador-geral do Município, Carlaile Herbert, e pelo procurador jurídico, Paulo Brizolla.

Após, os magistrados foram até o Foro de Três Passos onde se reuniram com o presidente da OAB local, advogado José Orlando Schäfer, demais representantes da entidade e com os servidores do Foro.

Folha Popular – Informações Tribunal de Justiça do RS