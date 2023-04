Cooperado do Sicoob Creditapiranga ganha automóvel na promoção Grandes Prêmios, Grandes Chances 

O Sicoob Creditapiranga entregou no dia 5 de abril um automóvel Renault Kwid ZEN 1.0 para o cooperado pessoa física Flávio Marino Deters, que participou da campanha Grandes Prêmios, Grandes Chances, realizada de fevereiro a dezembro de 2022. O prêmio foi entregue na sede da cooperativa, em Itapiranga/SC. No total foram sorteados 31 automóveis e mais R$ 1,4 milhão em poupanças, que beneficiaram 2.825 cooperados do Sicoob SC/RS.

Para concorrer, os cooperados deveriam utilizar um dos seguintes produtos: investimentos (RDC/LCA/LCI), crédito, cobrança bancária, poupança, consórcio, conta capital, adquirência/Sipag, seguros, cartão de crédito e previdência.

De acordo com o presidente do Sicoob Creditapiranga, Simplício Meurer, “a promoção mostrou, mais uma vez, as vantagens de fazer parte do Sicoob. Além do cooperado ter taxas e tarifas mais justas e receber parte dos resultados da cooperativa, ainda participa de promoções que distribuem prêmios”.

No total, a campanha contabilizou R$ 3,1 milhões em prêmios e teve impacto em 402 municípios: 277 em Santa Catarina, 95 no Rio Grande do Sul e 30 no Paraná. Durante o período da promoção o Sicoob SC/RS associou mais 110 mil cooperados.

O Sicoob Creditapiranga, com sede em Itapiranga/SC possui 10 agências físicas e uma digital e mais de 27.500 cooperados. Entre os produtos e serviços oferecidos pelo Sicoob estão a conta corrente, cartões de crédito e débito, crédito pessoal, rural e empresarial, poupança e outros investimentos, previdência, consórcios, financiamentos, seguros, entre outras soluções financeiras.

Fonte: Sicoob Creditapiranga – Assessoria de comunicação