Confirmado primeiro caso de coronavírus no RS

Foi confirmado na manhã de terça-feira, 10, primeiro caso de coronavírus no Rio Grande do Sul. A prefeitura de Campo Bom, no Vale do Sinos, confirmou que o caso é de um morador do município, de 60 anos, que retornou de viagem à Itália em fevereiro. Ele apresentou os sintomas ainda durante a viagem e, no retorno, procurou atendimento em um hospital privado da região.

Em todo o país, são 25 pacientes confirmados da doença — em São Paulo, Rio de Janeiro, Bahia, Distrito Federal, Minas Gerais, Alagoas e Espírito Santo. Até segunda-feira (9), eram 930 casos suspeitos da doença no Brasil.

FONTE: Zero Hora