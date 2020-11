Confira entrevista com o prefeito eleito de Tenente Portela Rosemar Sala

“A participação do povo é fundamental. Vamos fazer uma administração muito legal e positiva com humanização das relações.”

Por: Júlio Santos

Iniciando a série de entrevistas com os prefeitos eleitos no pleito de 2020, em entrevista concedida ao Folha Popular, na quarta-feira, 18, o novo prefeito de Tenente Portela, Rosemar Antônio Sala (PSDB), eleito com 4.306 votos, fala sobre como chegou à vitória e como pretende governar o município. “Diversos fatores nos levaram à vitória. O povo, depois de 16 anos, clamava por uma mudança, queria algo diferente na administração. O grupo político que governava até então, do qual inclusive nós participamos em duas administrações, não trabalhava com o mesmo modus operandi que pensamos de gestão”, afirma Sala.

Folha Popular – O senhor concorreu com chapa pura contra a coligação que uniu os tradicionais partidos do município: MDB, PDT e PP. A que atribui a vitória de Sala e Balestrin nessas eleições?

Rosemar Sala – Diversos fatores nos levaram à vitória. O povo, depois de 16 anos, clamava por uma mudança, queria algo diferente na administração. O grupo político que governava até então, do qual inclusive nós participamos em duas administrações, não trabalhava com o mesmo modus operandi que pensamos de gestão. Trabalhava dois anos e meio ou três anos somente guardando dinheiro e com pouca política pública, ou quase nenhuma. No último ano, ano da eleição, vinham as obras públicas, mas nenhuma delas era discutida com a população, simplesmente dizia que era a obra que a população necessitava.

FP – O PSDB saiu da coligação que está administrando o município. Qual foi o motivo?

Sala – Teve vários motivos, porém o principal foi o fato de estarmos impossibilitados de influenciar em políticas públicas. A partir do dia 3 de agosto de 2018 iniciou a deterioração do relacionamento do PSDB com a administração. Nesse dia, pela primeira vez e única, após um ano e oito meses de administração, fizemos uma reunião entre os partidos coligados que governavam. Na reunião, o atual prefeito disse que iria comprar máquinas para trabalhar no interior. O problema era que ele sempre falava na primeira pessoa do singular: “eu vou comprar dez carros para saúde, eu vou comprar cinco carros para a educação, eu vou fazer asfalto”. Na ocasião, eu fui um dos últimos a falar e disse que o PSDB queria participar, influenciar nas decisões, mas isso não ocorreu. Nós não conseguimos influenciar nas políticas públicas. O prefeito disse, na mesma reunião, que iria fazer um investimento de cinco ou seis milhões. Nosso partido queria participar na distribuição desses investimentos para poder aplicar 500 mil na comunidade indígena e 500 mil na Secretaria Municipal de Indústria, Comércio e Turismo para gerar emprego e renda. E isso também não aconteceu. Queríamos também investir no comércio local e no empresariado. Não conseguimos influenciar em nada. Então, esse foi o principal motivo da saída do PSDB do governo.

FP – O senhor disse que a comunidade clamava por mudança. Durante a campanha o senhor sentiu o descontentamento da comunidade?

Sala – Sim, a gente percebia que a população estava descontente com a forma que essa coligação estava conduzindo o pleito. A gente sentiu que as pessoas estavam nos apoiando, mas não podiam abrir o voto. Elas diziam “Sala, Balestrin, estamos com vocês, mas não queremos que ninguém saiba, pois ocorre perseguição”. Assim, nossa campanha foi crescendo, se avolumando cada vez mais. Desde o início tivemos apoio desse eleitor silencioso, que estava clamando por algo diferente, uma mudança.

FP – Essa eleição foi atípica, devido à pandemia e também pela união dos partidos tradicionais que sempre foram rivais na política municipal (MDB e PP). Acha que essa união favoreceu a sua vitória?

Sala – Favoreceu sim! Uniram-se os tradicionais partidos de Portela juntamente com o poder econômico. Mas nós temos confissões de convencionais do MDB e do PP que afirmam que foi uma decisão autoritária, uma decisão que não gerou discussão entre os convencionais, que não gerou debate entre o diretório. Tivemos apoio de pessoas do MDB, do PP e também do PDT, que não estavam contentes com a composição imposta. Nossa campanha foi pela mudança. Mobilizamos o povo e vimos que o desgaste da atual administração era grande. Enfrentamos o poder econômico e a máquina pública, que foi usada exaustivamente no interior e nos bairros do município. Os gastos da situação na campanha foram muito mais volumosos que a nossa campanha. Nossa campanha foi simples e humilde, tocamos o coração das pessoas. Nós fizemos 4.306 votos e nossos oponentes fizeram menos votos que na eleição passada, quando o MDB concorreu sozinho. Nessa campanha nós contamos com apoio também do PSD, do PTB e do DEM. Além, é claro, do PT, que deixou seus eleitores livres para escolherem seus candidatos. Temos a convicção de que o PT nos apoiou maciçamente. Nós conseguimos encantar a população com nossas propostas e nossa forma de fazer campanha.

FP – O que o senhor tem a dizer à comunidade portelense e aos eleitores que votaram em Sala e Balestrin?

Sala – Falamos que democraticamente a gente chega na administração municipal com 4.306 eleitores, coisa que em julho era quase que inacreditável, devido a esses fatores mencionados anteriormente. Contra uma coligação dos três maiores partidos do município, provamos nas urnas que eles não são tão fortes assim. Realizamos um trabalho de formiguinha, responsável. Nosso grupo de trabalho era pequeno mas coeso, todos puxavam para o mesmo lado e o apoio do Nide Balestrin foi essencial. Não foi possível, na campanha, discutir o nosso plano de governo nos bairros, nas comunidades, com as entidades, mas vamos aprimorar ele e fazer essas discussões. Queremos trabalhar com a participação do povo, nos elegemos com o voto do povo. A partir do dia primeiro seremos prefeito e vice de toda a sociedade portelense, vamos nos empenhar 24 horas por dia para fazer políticas públicas que atinjam o maior número possível de portelenses. Não vai dar para fazer tudo e todos nós sabemos. Eu disse isso na campanha, todavia temos que ter prioridades. Vamos fazer estradas, mas não para voltar lá na semana que vem e refazer. Vamos manter as estradas com condições de trafegabilidade, vamos gerar emprego e renda, incentivar os pequenos agricultores dando condições para aprimorarem o seu rebanho leiteiro. Também vamos incentivar agricultores para construírem aviários e chiqueirões e produzirem hortifrutigranjeiros e fazer políticas públicas para o povo indígena. Vamos trabalhar em consonância com a comunidade. Queremos que o povo portelense participe da nossa administração. A participação do povo é fundamental. Vamos fazer uma administração muito legal e positiva com humanização das relações. Queremos que todos saiam ganhando!