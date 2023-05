Comitiva portelense é recebida pelo governador do Estado no Palácio Piratini

Prefeito, vice, secretários, vereadores e advogados apresentaram demandas do Município em audiência exclusiva com Eduardo Leite

Tenente Portela teve, na tarde de quarta-feira, 17, uma audiência exclusiva com o governador do Estado, Eduardo Leite. O encontro ocorreu na ala residencial do Palácio Piratini, em Porto Alegre. A agenda atendeu solicitação do prefeito Rosemar Sala, que capitaneou a comitiva portelense.

Além do chefe do Poder Executivo municipal, estiveram o vice-prefeito, Leônidas Balestrin; os vereadores, Mauro Ludwig e Derli da Silva; e os secretários de Políticas Estruturantes e Zeladoria, Salete Sala; e de Administração, Planejamento e Comunicação Social, Paulo Farias. Uma comissão de advogados de Tenente Portela também participou.

O encontro durou quase uma hora e foi dividido em vários momentos. Primeiro, o agradecimento das lideranças locais em relação às verbas destinadas pelo Estado para a realização de obras. Entre elas, o asfalto da Avenida Vivaldino Dias, a ampliação do Hospital Santo Antônio, o caminhódromo da Avenida Ceres e a modernização da iluminação do Ginásio de São Pedro e da Praça do Imigrante. Esses projetos juntos totalizaram aproximadamente R$ 5 milhões de recursos estaduais.

No segundo momento ocorreu a apresentação de novos pleitos. Destaque para obras estruturantes de pavimentação urbana. O primeiro projeto compreende a recuperação das avenidas Santa Rosa, Luis Carlos Prestes, Charrua e Redenção e da rua Tupinambás. Estas vias formam o trecho urbano da ERS 330 e, por conta disso, o Município reivindica recursos do Estado para a restauração asfáltica. O prefeito também defendeu a retomada imediata da recuperação de toda a rodovia que liga Tenente Portela, Miraguaí e Redentora.

O governador repassou a questão ao secretário de Logística e Transportes, Jovir Costella, que também participou da audiência. Leite cogitou a municipalização do trecho urbano, com o Estado aportando recursos para a recuperação. A proposta foi vista com bons olhos pelo prefeito, que propôs a inclusão do trecho da RST 472 que contorna toda a cidade. Por ser uma prioridade, o assunto será retomado na próxima semana.

Outros dois projetos entregues ao mandatário estadual tratam da pavimentação asfáltica das ruas Tamandaré e Ipanema, incluindo vias transversais nestas duas regiões da cidade. O governador acredita que ambos poderão ser incluídos em uma nova etapa do Pavimenta RS, nos mesmos moldes do que ocorreu com a Avenida Vivaldino Dias.

O terceiro tema foi o movimento que busca a criação da Segunda Vara Judicial na Comarca de Tenente Portela. O assunto foi incluído na agenda a pedido do prefeito, que tem participado ativamente desta mobilização. Os advogados Jerônimo Thorstenberg dos Santos, Diogo Feliciano Prates Thorstenberg e Tainá Splendor Sganderla Fros, que integram a Comissão Provisória Pró Segunda Vara, entregaram um documento solicitando o apoio do governador para esta demanda. Ao fi nal do encontro, Sala convidou o chefe do Executivo estadual para visitar Tenente Portela. Em nome do Flamengo/Gurias do Yucumã, o prefeito repassou uma camiseta do clube. Já a primeira-dama, Salete Sala, presentou Eduardo Leite com produtos da Cachaçaria Vó Elena. A ação fez parte do apoio do Município na divulgação do time feminino e do empreendimento genuinamente portelense.

Fonte: Assessoria de comunicação/ Tenente Portela