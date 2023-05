Comitiva do Partido dos Trabalhadores participa da 2ª Mobilização “Meu Corpo, Meu Território”

A comitiva do Partido dos Trabalhadores (PT) hospedou-se no Hotel Aracê na quarta-feira, 17, com o objetivo de prestigiar a 2ª Mobilização de Mulheres Indígenas Kaingang GT Guarita pela Vida: Meu Corpo, Meu Território, na Terra Indígena (TI) Guarita. O evento foi realizado nos dia 17 e 18 de maio, em Irapuá, Miraguaí, promovido pelas mulheres indígenas kaingang do Grupo de Trabalho (GT) Guarita pela Vida. A iniciativa do GT Guarita é a busca de redes de proteção e de cuidados aos povos indígenas, com o objetivo de criar um espaço para as indígenas vítimas de violência e que sejam auxiliadas, atendidas pelas instituições parceiras quando necessário for, tendo um espaço permanente.

O Diretório Regional do PT organizou um café da manhã no hotel, com militantes da Região Celeiro, para recepcionar os políticos Olívio Dutra, ex-governador do Estado, e os deputados estaduais Jeferson Fernandes e Adão Pretto.

De acordo com coordenador regional do PT, Milton Perkoski, iniciando os pronunciamentos, o partido na região sempre foi forte e, se dependesse dos votos da Região Celeiro, Olívio Dutra seria senador e Edegar Pretto governador.

Logo após, Adão Preto agradeceu a generosidade e a sensibilidade do povo da Região Celeiro pela expressiva votação que o partido conquistou, demonstrando o reconhecimento pelo trabalho sério que desenvolve. “Temos a maior bancada na Assembleia Legislativa. Contem conosco, comigo e com o Jeferson. A luta continua e seguimos firmes e fortes”, afirmou Pretto.

Jerferson Fernandes falou que o projeto do PT tem presente e tem futuro, mencionando Adão Pretto, que assumiu como deputado novo nesta gestão e está fazendo a diferença junto com a banca do PT. “Fico feliz de estar com Adãozinho, que é uma revelação da política gaúcha. Também está no hotel o deputado Mateus Gomez, companheiro nosso do PSOL. É uma juventude que nos dá muita animação. É sinal de que o projeto tem presente e tem futuro, e quem semeou a boa semente com certeza colhe frutos. Esse é o caso do nosso companheiro Olívio Dutra e de toda a nossa militância. Nossa bancada aumentou, é mais dinâmica e vigorosa, o que nos anima a vir e compartilhar com vocês que são lideranças parceiras e importantes de tantas causas”, salienta Fernandes.

A assessora do senador Paulo Paim, Claudete Bach, falou sobre o evento do qual todos participariam, afirmando que a violência contra as mulheres no campo é muito maior do que as estatísticas mostram. E, agora, com o governo federal, é possível retomar essas questões e avançar em políticas públicas para combater a violência contra mulheres no campo e nas cidades. Falando sobre o evento, Claudete citou dona Brasília Ribeiro de Freitas, que estava presente no café como força de mulher indígena, e sua filha Maria Inês Ribeiro de Freitas, que assumiu quinta-feira, 18, a coordenadoria da Funai em Passo Fundo, ressaltando a importância das duas líderes kaingang na luta pela proteção aos indígenas.

Finalizando, Olívio Dutra disse que “essa mobilização e movimentação que está ocorrendo, de companheiros reunidos em prol de uma causa, é o que nos faz ser sujeitos e não objeto da política. É a construção do bem comum com o protagonismo das pessoas, para que o Estado brasileiro na dimensão federal, estadual e municipal funcione bem e bem melhor para a maioria da população, especialmente para quem mais precise. O Estado deve funcionar para possibilitar que o povo seja sujeito da política. O Estado deve ser democrático de direito e republicano para que funcione direito. Queremos que o povo, as pessoas estejam na alça do arado, semeando, plantando, cultivando e ampliando a área plantada, sempre cuidando da mãe natureza. Temos que valorizar a ciência e a tecnologia, mas não para produzir veneno e máquina que pensa por nós, mas para que homens e mulheres possam viver melhor e desfrutar a convivência comunitária.”

Fonte: Folha Popular – Por Júlio Santos