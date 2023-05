Comissão Provisória Pró Segunda Vara Judicial na Comarca de Tenente Portela cumpre agenda em Porto Alegre

Na quarta-feira, 17, os advogados membros da Comissão Provisória Pró Segunda Vara Judicial na Comarca de Tenente Portela, Tainá Splendor Sganderla Fros, Jerônimo Thorstenberg dos Santos e Diogo Feliciano Prates Thorstenberg, acompanhados do prefeito de Tenente Portela, Rosemar Sala, e da primeira dama e secretária de Políticas Estruturantes e Zeladoria, Salete Bettio Sala, estiveram em reunião com o presidente da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) da Seccional do Rio Grande do Sul, Leonardo Lamachia, com o governador do Estado do RS, Eduardo Leite, e com o corregedor-geral do Tribunal de Justiça, desembargador Giovani Contti.

A pauta das reuniões foi a criação da Segunda Vara e a abertura de uma Subseção na Comarca de Tenente Portela.

De acordo com os membros da comissão, em breve será realizada uma nova reunião com o corregedor-geral para tratar detalhadamente sobre a criação da Segunda Vara na Comarca.

Fonte: OAB / Subseção de Tenente Portela – Fotos: Paulo Farias