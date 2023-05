Comissão de Saúde da Assembleia Legislativa aprova a realização de audiências pública sobre preservação ambiental e reparação histórica dos territórios indígenas no Estado

A Comissão de Saúde e Meio Ambiente da Assembleia Legislativa, em reunião ordinária na quarta-feira, 24, aprovou requerimento para ser realizada uma audiência pública para debater sobre preservação ambiental e reparação histórica dos territórios indígenas no Rio Grande do Sul.

O requerimento é de autoria do deputado do Psol Matheus Gomes. Entre as autoridades a serem convidadas, está a ministra dos Povos Indígenas, Sônia Guajajara.

Participaram da reunião a deputada Stela Farias (PT) e os deputados Matheus Gomes, Carlos Búrigo (MDB), Pepe Vargas (PT), Valdeci Oliveira (PT), Elizandro Sabino, Marcus Vinícius (PP) e o presidente do colegiado.

Fonte: Agência de notícias – Por: Olga Arnt – Fotos: Celso Bender