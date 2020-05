Colheita da soja alcança 95% da área semeada no Esta

O predomínio do tempo seco permitiu o avanço na colheita da soja no Rio Grande do Sul. Conforme o Informativo Conjuntural da Emater-Ascar, publicado na quinta-feira (07/05), mais de 95% dos 5,9 milhões de hectares cultivados na safra 2019/2020 já foram ceifados.

Na região administrativa da Emater-Ascar de Ijuí, que abrange os municípios do Corede Celeiro, a colheita também se aproxima do término e a produtividade sofreu redução em virtude dos danos provocados pela prolongada estiagem.

Atualmente, a expressiva comercialização da produção do Rio Grande do Sul é impulsionada pela alta no mercado. Uma modalidade que vem sendo bastante utilizada é da entrega futura, com cotação de preço acima de R$ 90,00 pela saca de 60 quilos.