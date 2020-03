Coleta de lixo sofre alteração devido à pandemia do Covid-19

Em virtude da situação que se encontra todo o país, com a paralização das atividades em locais com aglomeração de pessoas, devido à pandemia do novo Coronavírus, o Consórcio Intermunicipal de Gestão de Resíduos Sólidos – CIGRES, com sede na cidade de Seberi, e que é responsável pelo recebimento do lixo urbano de 31 municípios do Alto Uruguai e Celeiro, incluindo Tenente Portela, decidiu dispensar os funcionário que trabalham no setor da triagem do lixo seco, o lixo reciclável. Por isso, em nota emitida pelo consórcio, solicita-se que a população não coloque nas lixeiras o lixo seco, apenas o lixo de cozinha e de banheiro.

O lixo de cozinha e de banheiro é depositado em um aterro, por isso não necessita de mão-de-obra para o depósito no local. Já o lixo seco passa por um processo de separação e classificação, executado por vários funcionários do CIGRES. Esta medida foi adotada a partir desta segunda-feira, 23, e se estende até que esta situação se normalize.