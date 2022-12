Colégio Ipiranga forma 34 estudantes

A declaração foi dos oradores da Turma 133, Marina Oliveira Dias e Pedro Ternes dos Santos, na solenidade de formatura do Ensino Médio, que aconteceu na noite de sexta-feira, 09 de dezembro, no Salão de Eventos do Colégio Ipiranga.

Os representantes dos formandos destacaram que “o saldo da nossa experiência foi positivo. Valeu à pena tudo. O estudo, as dores de cabeça em função dos trabalhos, os professores exigentes. No fim aconteceu que, em meio a essas evoluções, aos intemperismos do solo, às orações subordinadas, aos senos, às cadeias carbônicas, às mitoses e aos sistemas, nasceu a relação mais pura e nobre que o ser humano pode desenvolver: a amizade e o sincero desejo de que cada adversidade se torne um estímulo; cada insucesso, uma lição para a vida; cada vitória, um impulso, para ir mais longe e buscar novos sonhos.”

O Secretário de Educação, professor Osvaldir Urnau, representou o Executivo Municipal e, em sua mensagem, parabenizou os formandos, salientando o fato de terem alcançado sucesso na conclusão do Ensino Médio e desejou plenas realizações no seguimento dos estudos. Também destacou a alegria dos pais neste momento tão importante, ao verem seus filhos concluírem mais uma etapa em suas vidas acadêmicas. O secretário ressaltou a importância do Colégio Ipiranga no cenário educacional da região, que prima pela qualidade em sua proposta pedagógica.

O paraninfo, professor Laerson Werner, dirigiu-se aos formandos, afirmando que, a partir de agora “vocês estarão entrando num mundo mais complexo, o da Universidade, que exige mais responsabilidade e dedicação. Por isso, a vida lhes reserva momentos de desafios, realizações e sonhos, que devem ser norteados a passos firmes. A sociedade precisa de vocês e de seu espírito jovem e comunicativo para o estabelecimento de uma sociedade cada vez melhor. Dediquem-se e procurem fazer as escolhas certas para ter um futuro brilhante a partir da realização profissional.”

Em sua mensagem aos formandos, o diretor do Colégio Ipiranga, professor Nelson Weber, disse que “é tempo de celebrarmos os frutos de um nobre e enriquecedor processo formativo e o Colégio Ipiranga procurou ser esse espaço transformador por excelência, ao proporcionar acesso ao conhecimento e à formação do pensamento crítico, autônomo e responsável.”

“Concluir o Ensino Médio nos dá uma sensação de motivação e eleva a autoestima, de que melhoramos a compreensão de mundo e nos tornamos pessoas mais aptas para iniciar novos desafios e novas aprendizagens. Por isso, independentemente de vossas escolhas, aproveitem cada experiência para construir uma carreira brilhante e tenham brilho nos olhos para buscar seus ideais”, destacou o diretor.

Finalizou agradecendo aos pais por investir, incentivar e apoiar seus filhos na busca de uma educação de qualidade e excelência, bem como o corpo docente do Colégio Ipiranga, que soube construir espaços propícios para o desenvolvimento das capacidades humanas e acadêmicas e inerentes.

O Colégio Ipiranga formou 34 estudantes, que agora estão prontos para encaminhar suas vidas profissionais.