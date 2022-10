Colcha de retalhos é o primeiro prêmio da rifa que está circulando na comunidade no mês do Outubro Rosa

A Liga Feminina de Combate ao Câncer (LFCC) de Tenente Portela, fundada em 2010, tem como missão desenvolver ações preventivas em relação ao câncer e conscientizar as pessoas sobre a importância do diagnóstico e tratamento da doença.

Para executar esta missão, conta com o trabalho das voluntárias e a generosidade da comunidade portelense e dos municípios da região.

Estamos no mês do Outubro Rosa e várias ações estão sendo realizadas pela Liga e por algumas entidades, destacando a prevenção como um ato de cuidado e proteção pessoal muito importante!

As voluntárias da Liga iniciaram as atividades deste mês visitando as Secretarias de Saúde e os Postos de Saúde dos municípios da região, entregando vira-mate com os sinais do câncer, concedendo entrevista na Rádio Municipal e conversando com pessoas que visitam o brechó da Liga sobre a prevenção. A Liga participará da “Caminhada das Poderosas”, no dia 23, e do chá oferecido pelo município, no dia 20, com palestra sobre bem estar e conversa com Adri Lorenzon.

Para os próximos dias está confirmada a palestra com o Dr. Fábio, oncologista de Ijuí, que abordará tema de suma importância sobre saúde e espiritualidade. Várias ações, como visitas aos doentes, doação de cestas básicas, suplementos e pagamento de almoço para o doente e o familiar que o acompanha em Ijuí continuam sendo feitas.

Durante alguns meses, deste ano, as voluntárias da Liga tricotaram pedacinhos coloridos de lã e montaram uma colcha, que está exposta na Loja Itapema e é o primeiro prêmio de uma rifa que já está circulando entre as pessoas. Estas ações são a força do amor coletivo, da solidariedade e generosidade que o trabalho da Liga leva aos assistidos da entidade.

Para as voluntárias da Liga, como diz a sua secretária, Nice Ternes, “o impulso de doar é proveniente do amor a Deus, que está presente em todas as pessoas. À medida que este amor enche nossos corações, fazer o bem passa a ser o padrão de nossa conduta, que se sensibiliza e se solidariza com o sofrimento do próximo. Assim, seja um doador, seja parceiro da Liga, espalhe generosidade e multiplique o amor!”, conclui Nice.