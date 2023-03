Cinemateca Capitólio recebe o 1º Encontro dos Festivais Ibero-americanos de Cinema

A Cinemateca Capitólio recebe a partir de quarta-feira (22) as atividades do 1º Encontro dos Festivais Ibero-americanos de Cinema (EFIC). Na programação, oito painéis temáticos e mais de 40 exibições de filmes de diversos países. O evento – promovido pela Fundação Cinema RS (Fundacine) em parceria com a Coordenação de Cinema e Audiovisual – ainda contará com uma masterclass virtual e ambiente de negócios para profissionais do setor. Confira aqui a programação completa.

Nesta quarta-feira (22), às 18h, a Masterclass VirtualFestivais de cinema pós-pandemia: mudanças, evolução e desafios, ministrada pela produtora cinematográfica e curadora de festivais de cinema, Hebe Tabachnik, dá início à maratona de atividades do EFIC.

A convidada irá abordar – em espanhol – as formas possíveis de adaptação e sustentabilidade para diversidade e inclusão, além de traçar possibilidades de se nutrir os indivíduos e as comunidades e ampliar a experiência de ir a um festival de cinema. As inscrições para esta atividade, em especial, devem ser feitas via google forms (link disponível na bio da página da Fundacine no Instagram, e também no site da instituição).

A abertura oficial do evento acontece às 18h de quinta-feira (23), com uma confraternização para convidados, seguida de apresentação às 18h40 do músico Sérgio Rojas. Às 19h, ocorre o cerimonial de abertura na sala de cinema, onde, às 19h30, será exibido o filme Noites Alienígenas. Após a sessão haverá conversa com o diretor do filme, que foi vencedor do Festival de Gramado de 2022.

Ao longo dos cinco dias de evento, uma série de profissionais do setor audiovisual de países onde o idioma predominante é o português ou espanhol estarão participando das atividades. Durante este período, a Capital gaúcha receberá curadores, programadores, diretores artísticos e gerentes dos principais festivais cinematográficos realizados no cenário ibero-americano.

Ingresso

Na grade de atrações, a Mostra EFIC de Cinema – que se estende até o dia 5 de abril – levará para a tela grande da Cinemateca Capitólio títulos especiais que estiveram em importantes festivais de cinema. Para ter acesso aos filmes, é preciso retirar ingresso uma hora antes do início de cada sessão.

Aos inscritos, o evento ofertará, além da masterclass virtual, uma programação capacitiva que contará com debates sobre impulsionamento das políticas públicas para o setor audiovisual, incluindo oito painéis temáticos, seguidos de diálogo com representantes de festivais convidados, que estarão apresentando os eventos a partir das suas experiências.

O encontro ainda irá oportunizar que os conteúdos produzidos localmente possam ser apresentados a realizadores de festivais nacionais e internacionais. As inscrições para os painéis também estão abertas (link disponível na bio da página da Fundacine no Instagram, e também no site da instituição).