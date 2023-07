Cidade mais fria do RS no final semana, Cambará do Sul terá semana de baixas temperaturas

Após divulgar a mínima de -1,7°C, a Metsul Meteorologia apontou Cambará do Sul como o município mais frio do final de semana no Rio Grande do Sul. Ainda segundo o instituto, os termômetros que registraram essa marca negativa no sábado (15), seguirão apontando frio intenso e seco nesta semana, com mínimas partindo de 0°C.

Entre os principais destinos turísticos gaúchos, Cambará do Sul, também conhecida como Terra dos Cânions, vai muito além dos famosos Fortaleza e Itaimbezinho. O município da região dos Campos de Cima da Serra também oferece atrações como passeio do mel, passeios a cavalo, circuito das águas, cachoeiras, gastronomia, rede de hospedagem e uma estrutura pública de cultura e atendimento ao turista.

