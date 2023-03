Caso Bernardo: Aberto credenciamento de imprensa para novo júri

O novo julgamento de Leandro Boldrini, acusado de participação na morte do filho, Bernardo Boldrini, será realizado em 20/03/23, no Salão do Júri da Comarca de Três Passos, a partir das 9h30min. O réu foi julgado em 2019 e condenado, juntamente com os outros três acusados, mas teve o júri anulado em 10/12/21, pela 1ª Câmara Criminal do TJRS. A Juíza de Direito Sucilene Engler presidirá o Tribunal do Júri.

Para viabilizar o acesso da imprensa ao local, a Direção de Comunicação (DICOM) do Tribunal de Justiça do RS está organizando o credenciamento das equipes. Ao todo, são reservadas 20 vagas, preenchidas por ordem cronológica de inscrição. Ou seja, assim que se atingir o número máximo de lugares reservados, o credenciamento estará encerrado. O credenciado seguirá até o dia 13/03/23.

Na primeira fase, de instrução, serão ouvidas em plenário 15 testemunhas (5 de acusação e 11 de defesa, sendo uma comum às duas partes) e interrogado o réu. Depois, na etapa dos debates, haverá 1h30min para o Ministério Público apresentar a sua tese acusatória e o mesmo período para a defesa de Boldrini. Caso decidam ir à réplica e à tréplica, cada parte terá 1 hora para reforçar seus argumentos.

A previsão é de que o julgamento dure quatro dias. O júri será transmitido ao vivo pelo canal do TJRS no YouTube e com cobertura no Twitter (@tjrsaovivo) em tempo real.

Credenciamento

O acesso da imprensa será permitido sob as seguintes condições:

É vedada a captação e o uso de imagens dos jurados

O réu, bem como os seus defensores, não autorizam o uso de suas imagens durante o julgamento

A captação e o uso das imagens de testemunhas será possível mediante autorização dos mesmos. Caso não autorizem, o registro será efetuado com eles de costas

Serão reservados 20 lugares para a imprensa no Salão do Júri

Haverá uma sala de apoio para a imprensa, localizada no mesmo andar, onde estará instalada uma TV com transmissão simultânea do julgamento

A ordem das inscrições é cronológica e as 20 vagas serão preenchidas quando for atingido tal número

Os registros fotográficos, filmagens e gravação de áudio serão permitidos nos 10 minutos iniciais de cada turno de trabalho

Será reservado lugar para um Jornalista por veículo de comunicação credenciado

Para ingresso no Foro, todos deverão portar documento de identificação e crachá da empresa em que atuam

Só terão acesso ao andar do julgamento profissionais credenciados junto à DICOM/TJRS

Os Jornalistas e respectiva equipe devem enviar seus dados, informando nome completo e empresa, para o email: dicom-dimp @t jrs.jus.br

jrs.jus.br Situações imprevistas que eventualmente vierem a ocorrer durante o julgamento ficarão a critério de análise e decisão da magistrada presidente do Júri

Caso – Bernardo Boldrini desapareceu no dia 04/04/14, em Três Passos. Seu corpo foi encontrado dez dias depois, enterrado em uma cova vertical em uma propriedade às margens do rio Mico, na cidade vizinha de Frederico Westphalen.

No mesmo dia, o pai, Leandro Boldrini, e a madrasta da criança, Graciele Ugulini, foram presos, suspeitos de serem, respectivamente, o mentor intelectual e a executora do crime, com a ajuda da amiga dela, Edelvania Wirganovicz. Dias depois, Evandro Wirganovicz foi preso, suspeito de ser a pessoa que preparou a cova onde o menino foi enterrado.

