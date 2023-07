Campanha pela federalização da BR 163 e construção da ponte entre Itapiranga e Barra do Guarita busca engajamento da comunidade

Uma grande mobilização está acontecendo no Rio Grande do Sul e em Santa Catarina em prol da federalização da BR 163, que liga São Miguel do Oeste a Itapiranga, e da construção da tão esperada ponte entre Itapiranga/SC e Barra do Guarita/RS. Com um intenso fluxo diário de veículos, a federalização da rodovia é medida fundamental para a concretização dessa demanda regional, que beneficiará milhares de pessoas.

Atualmente, mais de 600 veículos realizam diariamente a travessia entre Itapiranga e Barra do Guarita por meio de balsas, enfrentando dificuldades e restrições que afetam diretamente a economia, o turismo e a qualidade de vida dos moradores da região. Essa situação já perdura por anos e agora é o momento de unir esforços para encontrar uma solução definitiva.A importância da federalização – A federalização da BR 163 é um passo crucial para viabilizar a construção da ponte entre os dois estados. Ao tornar a rodovia de responsabilidade do governo federal, serão abertas novas possibilidades de investimento e planejamento, com a garantia de recursos e a implementação de melhorias que beneficiarão toda a comunidade local e regional.

Benefícios e impactos positivos – A construção da ponte entre Itapiranga e Barra do Guarita trará uma série de benefícios para os estados de Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Além de facilitar o trânsito de pessoas e veículos, reduzindo o tempo de deslocamento, a nova estrutura impulsionará o desenvolvimento econômico da região, fortalecendo o comércio, o turismo e a integração entre as comunidades.

Chamado à ação – A sua participação é fundamental para o sucesso dessa campanha! Junte-se a nós e faça a diferença! Assine a petição online pela federalização da BR 163 e compartilhe com seus amigos, familiares e em suas redes sociais. Vamos mostrar ao governo federal a importância desse projeto para toda a região.

Além disso, participe dos eventos e reuniões comunitárias que serão realizados para discutir estratégias, trocar ideias e fortalecer a mobilização. Juntos, podemos fazer com que essa campanha ganhe força e alcance os ouvidos das autoridades responsáveis.

Não podemos mais adiar a solução para essa demanda tão necessária. Una-se a nós nessa jornada pela federalização da BR 163 e pela construção da ponte Itapiranga/Barra do Guarita. Vamos transformar essa realidade e proporcionar um futuro melhor para todos os envolvidos!

Apoie a inclusão da construção da ponte interestadual Barra do Guarita/ Itapiranga no orçamento da União, votando no link http://brasilparticipativo.presidencia.gov.br/processes/programas/f/2/proposals/8902 (Link externo). Acesse o sistema gov.br e vote. Sua ajuda é muito importante!

