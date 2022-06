Caminhonete colide contra maquinário agrícola em Três de Maio

A Ford F1000 e a colheitadeira trafegavam no sentido Boa Vista do Buricá – Três de Maio quando ocorreu a colisão. O acidente de trânsito foi registrado na noite da sexta-feira (3/6), na BR 472. As informações são do site Paulo Marques Notícias.

A caroneira da caminhonete sofreu ferimentos, sendo encaminhada pelo SAMU para atendimento no Hospital São Vicente de Paulo, em Três de Maio. O condutor da F1000 e o operador do maquinário agrícola saíram ilesos.

A Brigada Militar (BM) atendeu a ocorrência até a chegada da Polícia Rodoviária Federal (PRF).