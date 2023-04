CACB e Caixa assinam acordo para disponibilização de linhas de financiamento para empresas

A Confederação das Associações Comerciais e Empresariais do Brasil (CACB) e a Caixa Econômica Federal (CEF) assinaram, neste mês, um acordo de cooperação para o desenvolvimento de linhas de financiamento para Microempreendedor Individual (MEI), micro e pequenas empresas, com facilidade de acesso e taxas reduzidas.

O acordo foi firmado durante reunião da Frente Parlamentar do Empreendedorismo, liderada pelo deputado Marco Bertaiolli (PSD-SP). De acordo com o presidente da CACB, Alfredo Cotait, a assinatura do termo é um enorme passo em direção à retomada e a garantia do funcionamento do micro e pequeno empreendedorismo no Brasil.

“Com essa parceria, certamente vamos contribuir para que essas empresas cresçam e gerem emprego e renda em seus municípios, Brasil afora. Estamos muito felizes em assumir esse compromisso com a Caixa e por podermos, mais uma vez, fazer a diferença na vida de quem empreende no nosso País”, afirmou.

A parceria vai atender ainda os projetos desenvolvidos pela Confederação, como o AL-Invest Verde, o Desenvolve Mulher Empreendedora e o Empreender. Nesse sentido, será disponibilizado crédito para ações como o fomento ao empreendedorismo feminino, a instalação de células fotovoltáicas ou a modernização do parque industrial das empresas.

A partir da assinatura do termo, empresas filiadas às Associações Comerciais de todo o Brasil terão acesso a linhas de financiamento com redução de até 33% das taxas praticadas no balcão. Em alguns casos, as taxas chegam a apenas 1,21% ao mês, o que, segundo a presidente da Caixa, Rita Serrano, é a menor alíquota dos cinco maiores bancos do país. Além das linhas de financiamento, as empresas ligadas ao Sistema CACB também contarão com atendimento exclusivo e acesso a uma gama de serviços, como cheque especial e cartão de crédito. Os recursos estarão disponíveis de forma gradual, conforme a CACB atualize o cadastro de empresas filiadas junto à Caixa.

O recém-eleito presidente do Sebrae, Décio Lima, participou da reunião, a convite da Confederação. Ele falou da satisfação de assumir o cargo e da luta em defesa da micro e da pequena empresa no país. O deputado Marco Bertaiolli, também vice-presidente Administrativo da CACB, o convidou para fazer uma exposição sobre o Sebrae em uma próxima reunião da FPE.

Além do presidente, pela CACB também participaram o vice-presidente da Micro e Pequena Empresa, Itamar Manso Maciel; o superintendente, Carlos Rezende; o superintendente Administrativo-Financeiro, Claudio Queiroz; e o presidente da Federação de Santa Catarina, Sergio Alves. Tão logo esse processo seja concluído, qualquer empresa interessada deverá procurar a Associação Comercial do seu município para fazer a adesão a uma das ofertas disponibilizadas pela Caixa.

De acordo com o presidente da Associação Comercial e Industrial (ACI) de Tenente Portela, Antonio Ganacini, “esse acordo vai beneficiar todos os associados da ACI de Tenente Portela que são enquadrados no regime de micro e pequenas empresas, através de linhas de financiamento e produtos da Caixa Econômica Federal com taxas especiais.”

Como vai funcionar? Após a assinatura, algumas dúvidas surgiram com relação à operacionalização do acordo. Nesse sentido, a CACB esclarece que, será formalizado um documento com as federações estaduais que compõem a Confederação e estas, por sua vez, farão alinhamento com as Associações Comerciais dos seus estados. As Associações, juntamente com as unidades da Caixa nos municípios, serão responsáveis por levar aos empresários vinculados às entidades as oportunidades ofertadas pelo banco.

Fonte: Folha Popular /com informações da CACB – Foto: Divulgação