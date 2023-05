Brigada Militar recebe doação de CPU do Lions Clube Tucumã em Três Passos

Nessa segunda-feira, 22, o 7° Batalhão de Polícia Militar (7°BPM) recebeu a doação de uma CPU do Lions Clube Tucumã de Três Passos.

O capitão Andrighetto, subcomandante, recebeu os membros da diretoria do Lins Clube Tucumã, o presidente Valderi Preus e o tesoureiro, Marcos Roberto de Souza, que realizaram a entrega de uma CPU para utilização no serviço administrativo do Batalhão e, consequentemente, prestar um melhor serviço à comunidade.

O Comando do 7°BPM agradece a doação e parceria entre o Lions Clube e a Brigada Militar em benefício à comunidade.

Fonte: Comunicação Social do 7°BPM – Foto: Divulgação da BM