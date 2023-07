Brigada Militar realizou prisão e  apreensão de cigarros contrabandeados  em Esperança do Sul

Na madrugada desta quinta-feira, 20, policiais militares do 7º BPM), durante ações da Operação Hórus, realizaram a apreensão de 1056 pacotes de cigarros de origem estrangeira.

Após abordagem e revista no veículo Ford Ecosport, foi localizado no seu interior as caixas de cigarros.

Diante dos fatos, o material, o veículo e um smartphone foram apreendidos, ficando à disposição da Receita Federal. O preso foi encaminhado à Polícia Federal de Santo.

Estima-se que o prejuízo total ao crime ultrapassa R$ 95 mil.

Folha Popular – Com informações da Comunicação Social 7ºBPM