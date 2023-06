Brigada Militar e Polícia Civil coíbem crimes na Região Celeiro

TIRADENTES DO SUL

Cumprimento de MBA resulta em apreensão de arma

Na terça-feira, 20, policiais militares do 7º BPM e do 6ºChq prestaram apoio à Polícia Civil em cumprimento de mandado de busca e apreensão (MBA) em Tiradentes do Sul. Na ação foi apreendido um rifle calibre 22 de origem estrangeira, sem numeração e com carregador, além de outros objetos. A estimativa é de que o prejuízo ao crime seja de R$ 3,6 mil.

BM apreende quatro caminhões e 170 sacas de soja

Na terça-feira, 20, a Brigada Militar, através do 7º BPM e do 6ºBPChoq, juntamente com a Polícia Civil, realizou operação que resultou na apreensão de quatro caminhões e 170 sacas de soja de origem estrangeira.

O prejuízo ao crime é de aproximadamente R$ 420 mil.

Brigada Militar e Polícia Civil recuperam motocicleta e realizam prisão

Na manhã de quarta-feira, 21, policiais militares do 7ºBPM e da Polícia Civil (PC), durante ações da Operação Hórus, realizaram a prisão em flagrante de um homem conduzindo uma motocicleta que havia sido furtada na terça-feira, 20, em Tiradentes do Sul. A prisão ocorreu após diligências e troca de informações com a polícia Argentina, o que evitou a entrada da motocicleta no país vizinho. O motociclista foi preso e conduzido à Delegacia de Polícia para a lavratura da ocorrência.

TRÊS PASSOS

Produtos de origem estrangeira são apreendidos

O 7º Batalhão de Polícia Militar (7ºBPM), em conjunto com a Polícia Civil, durante ação da Operação Hórus, abordou, na terça-feira, 20, um veículo que vinha da área da fronteira em direção a Três Passos.

Em revista ao veículo foi verificado que eram transportadas 115 garrafas de vinho e 288 unidades de biscoito alfajor. O veículo, as mercadorias e um telefone celular foram apreendidos.

Na tarde de quinta-feira, 22, policiais militares do 7ºBPM e do 6° Batalhão de Choque (6°BPChoq), também durante ações da Operação Hórus, abordaram o veículo Fiat Toro, que vinha da área de fronteira com a Argentina. No veículo estavam sendo transportadas diversas garrafas de vinhos, outras bebidas alcoólicas e frascos de azeite de oliva de origem estrangeira e sem desembaraço aduaneiro. A mercadoria, o veículo e três smartphones foram apreendidos, ficando à disposição da Receita Federal. Somente nessa apreensão, estima-se que o prejuízo ao crime foi de mais de R$ 215 mil.

Fonte: Comunicação Social do 7°BPM – Fotos: Efetivo do 7°BPM