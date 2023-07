Brigada Militar e Polícia Civil apreendem carga de soja contrabandeada em Tiradentes do Sul

Na tarde da quarta-feira, 19, policiais militares do 7º BPM e do 6°BPChq, juntamente com agentes da Polícia Civil, durante ações da Operação Hórus, em averiguação de portos clandestinos as margens do Rio Uruguai, fronteira com a República Argentina, apreenderam um caminhão e 150 sacas de soja de origem estrangeira.

Diante dos fatos, o veículo e a mercadoria foram apreendidos, ficando a disposição da Receita Federal. Ninguém foi preso durante a ação.

Estima-se que o prejuízo total ao crime ultrapassa R$ 50 mil.

Folha Popular – Com informações da Comunicação social 7ºBPM.