Brigada Militar e a Polícia Civil apreendem veículo e cigarros contrabandeados em Coronel Bicaco

Na manhã de hoje, 17, policiais militares do 7º Batalhão de Polícia Militar (7ºBPM) e do 6° Batalhão de choque (6°BPChoq), juntamente com agentes da Polícia Civil, durante ações da Operação Agro-Hórus, realizaram a abordagem de um veículo que trafegava da área de Fronteira com a Argentina, resultando na apreensão de 7.500 maços de cigarros de origem paraguaia e a prisão de uma mulher pelo crime de contrabando.

O material, o veículo e um smartphone foram apreendidos ficando a disposição da Receita Federal.

Fonte: Comunicação social do 7ºBPM – Foto: Divulgação BM.