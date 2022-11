Brigada Militar de Tenente Portela é contemplada com veículo novo

Em uma solenidade na manhã da sexta-feira (18/11), o Governo do Estado entregou 32 viaturas semiblindadas (modelo Renault Duster) e 242 motocicletas (Yamaha Lander). O investimento chegou a R$ 16,3 milhões e faz parte do programa Avançar.

Tenente Portela é um dos 53 municípios contemplados nessa etapa. Até o fim do ano, o Governo do Estado pretende disponibilizar, no mínimo, uma viatura nova e semiblindada para atuação da Brigada Militar (BM) em cada cidade do Rio Grande do Sul.

O governador Ranolfo Vieira Júnior citou que a história da Brigada Militar se confunde com a do Rio Grande do Sul, e acrescentou que o órgão tem o respeito e a admiração da sociedade. Ele também destacou os investimentos que estão sendo realizados na área de segurança pública do Estado.

— Acredito que a Brigada Militar é a melhor polícia militar do país. Meus parabéns a todos que fizeram, fazem e farão o dia a dia dessa corporação. Quando assumimos o governo, o quadro funcional da BM tinha entre 15 mil e 16 mil pessoas. Em nossa gestão, o número aumentou para 18 mil, porque organizamos as contas públicas e vivemos um outro momento no RS. Essas 32 novas viaturas e 242 motocicletas representam também isso. Até o fim deste ano, todos os municípios gaúchos contarão com pelo menos um veículo novo e semiblindado — salientou o governador.