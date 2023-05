Brigada Militar apreende veículo e cigarros contrabandeados em Crissiumal

Na tarde de domingo, 14, policiais militares do 7º Batalhão de Polícia Militar (7ºBPM), após ordem de abordagem para o veículo GM/Prisma, que trafegava da área de Fronteira com a Argentina, o condutor desobedeceu, fugiu do local e abandonou o veículo em uma lavoura. Ele não foi encontrado.

Em revista veicular foi localizado 999 pacotes de cigarros.

O material e o veículo foram apreendidos ficando à disposição da Receita Federal.

Estima-se que o prejuízo ao crime ultrapassa R$ 95 mil.

Fonte: Comunicação social do 7ºBPM – Foto: Divulgação BM