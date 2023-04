Brigada Militar apreende soja contrabandeada em Tiradentes do Sul

Na manhã da quarta-feira, 5, policiais militares do 7º Batalhão de Polícia Militar (7ºBPM), juntamente com agentes da Polícia Civil, durante ações da Operação Hórus, em averiguação de portos clandestinos às margens do Rio Uruguai, fronteira com a República Argentina, apreenderam um caminhão e 120 sacas de soja de origem estrangeira.

Diante dos fatos, as sacas de soja e o caminhão foram apreendidos, ficando à disposição da Receita Federal.

Ninguém foi preso durante a ação e estima-se que o prejuízo total ao crime foi de R$ 67.760,00.

Edição: Comunicação Social do 7ºBPM

Foto: Divulgação BM