Policiais civis e militares apreendem carga contrabandeada em Tiradentes do Sul

Na tarde de ontem, 11, policiais militares do 7º Batalhão de Polícia Militar (7ºBPM) e policiais civis, durante ações da “Operação Hórus”, em averiguação de portos clandestinos as margens do Rio Uruguai, fronteira com a Argentina, na localidade de Linha Epaminondas, Tiradentes do Sul, encontraram uma barcaça que fazia o traslado de sacas de grãos da Argentina para o Brasil.

Conforme informações dos policiais, ninguém foi preso durante a ação, pois as pessoas que estavam no local fugiram após identificarem as viaturas policiais que estavam se aproximado. Foram apreendidpos um caminhão e um basculante, um trator, um carretão basculante, 10 toneladas de alpiste de origem estrangeira e uma esteira elevatória. O material foi depositado junto a sede do 7ºBPM, à disposição da Receita Federal.

Fonte: Comunicação social do 7ºBPM | PC – Fotos: Divulgação BM e Divulgação PC.