Brasil tem 11.519 mortes e 168.331 casos confirmados de Covid-19

As secretarias municipais e estaduais de saúde notificaram 396 mortes por Covid-19 nas últimas 24 horas. Com isso, o Brasil acumula 11.519 óbitos desde o primeiro registro oficial, em 17 de março. A informação foi divulgada pelo Ministério da Saúde, nesta segunda-feira, por meio do painel nacional.

Entretanto, segundo a Pasta, nem todas as perdas fatais aconteceram nas últimas 24 horas. Algumas foram incluídas após atualização na classificação final da ficha de investigação da causa principal do óbito. A taxa de letalidade está em 6,8%.

Com 5.632 novos infectados, o país registra 168.331 pessoas diagnosticadas com a doença provocada pelo novo coronavírus. O primeiro caso foi confirmado no dia 26 de fevereiro, pelo Hospital Albert Einstein, em São Paulo.