BM e PC apreendem mais de 50 Kg de maconha

Grande quantidade de drogas foi apreendida, nesta segunda-feira, 19, em Santa Rosa. De acordo com o setor de comunicação da BM, o efetivo em parceria com a Delegacia de Repressão às Ações Criminosas Organizadas – DRACO da Polícia Civil, no âmbito da Operação Hórus, efetuaram a abordagem de um GM Corsa Classic, que transitava pela RS 344, na localidade de Lajeado Ipê.

Ao realizarem inspeção no veículo, foram localizados 56 quilos de maconha, que estavam acondicionados no porta-malas do automóvel.

Diante do fato o veículo e a droga foram apreendidos. Um homem de 40 anos foi preso em flagrante e encaminhado à Delegacia de Polícia.