Barra do Guarita finaliza primeira parte do asfaltamento da Rua Jabuticaba

O prefeito de Barra do Guarita, Rodrigo Locatelli Tisott, anunciou através das suas redes sociais que está finalizada a primeira fase dos serviços de asfaltamento da Rua Jabuticaba da cidade.

Segundo o mandatário municipal faltam agora apenas a pintura e as placas na via. “Agora vamos aguardar o período eleitoral passar para poder executar a segunda fase, que já teve o projeto aprovado, mas não foi possível iniciar anteriormente”, relata o prefeito.

Na avaliação do chefe do executivo a via ganhou ótima trafegabilidade e funcionalidade, e inclusive a beleza da comunidade durante a noite com a excelente iluminação pública. “A propósito, embora a iluminação atual seja de qualidade, em breve as lâmpadas serão substituídas por LED, para melhorar ainda mais a qualidade e economizar recursos”, informa Tisott.